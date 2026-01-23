Perde il controllo della bici e sbatte contro un muro: 15enne muore nel Frusinate

AGI - Si è conclusa tragicamente la vicenda della scomparsa di Francesco Latini, il ragazzo di 15 anni residente a Trivigliano, di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di oggi. Il giovane è stato ritrovato senza vita nei pressi del laghetto di Torre Cajetani, in una zona impervia del Frusinate caratterizzata da un ampio curvone.
Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe morto sul colpo dopo aver perso il controllo della propria bicicletta ed essere andato a sbattere contro un muretto.
Le ricerche e il ritrovamento del corpo
Francesco era studente del primo anno dell'Istituto Alberghiero di Fiuggi. Era uscito di casa intorno alle 15:30, ma non aveva più fatto rientro. Non riuscendo a contattarlo telefonicamente, i genitori hanno lanciato l'allarme. Sono quindi scattate immediatamente le ricerche nell'ambito del Piano provinciale per le persone scomparse, con il coinvolgimento delle forze dell'ordine e dei soccorritori. Intorno alle 21 il ritrovamento del corpo, localizzato attraverso il GPS del telefono cellulare, nei pressi del laghetto del comune ciociaro ha purtroppo spento ogni speranza.
Gli accertamenti e lo shock della comunità
Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Frosinone e i sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso. Il ragazzo viveva con la famiglia in una zona al confine tra Trivigliano e Torre Cajetani. La comunità locale è sotto shock per la tragica notizia. Sono in corso gli accertamenti di rito che il pm di turno della procura di Frosinone, Beatrice Neroni, dopo un sopralluogo, ha affidato agli investigatori. Al momento l'ipotesi prevalente resta quella del tragico incidente in bicicletta. Non risultano al momento coinvolti altri mezzi o persone. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti del caso.