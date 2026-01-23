Influenza, curva in discesa ma aumentano i casi tra 0-4 anni

AGI - Influenza ancora in calo in Italia, tranne per i bambini più piccoli, con una curva epidemica che già da tre settimane, in anticipo rispetto alle previsioni, ha iniziato la fase discendente.
Curva epidemica in discesa
L'incidenza totale delle infezioni respiratorie acute nella comunità, nella settimana dal 12 gennaio all'18 gennaio, è stata infatti pari a 12,7 casi per 1.000 assistiti, in diminuzione rispetto alle 13,3 alla settimana precedente. Lo afferma il rapporto della sorveglianza RespiVirNet, pubblicato oggi dall'Istituto Superiore di Sanità.
Oltre 720mila nuovi casi nell’ultima settimana
Sono stati stimati circa 720mila nuovi casi, con un totale dall'inizio della sorveglianza di circa 9,2 milioni di casi. L'incidenza è in diminuzione in tutte le fasce di età tranne la fascia 0-4 anni, dove aumenta rispetto alla settimana precedente con circa 33 casi per 1.000 assistiti.
L’Iss: improbabile un nuovo picco
"L'incidenza è ancora in diminuzione, ed è altamente improbabile che torni ai livelli del picco registrato a fine dicembre. Ancora però, soprattutto nel flusso di comunità e nella fascia di età 0-4 anni, la circolazione dei virus respiratori resta elevata" affermano gli esperti del dipartimento di Malattie Infettive dell'Iss.
Ricoveri ancora significativi ma in calo
Anche il flusso ospedaliero registra ancora un numero significativo, sebbene in diminuzione, di casi gravi, causati prevalentemente da virus influenzali in persone non vaccinate".
Intensità alta al Sud, bassa nel resto del Paese
L'intensità è molto alta in Basilicata, Campania e Puglia, alta in Sardegna, media in Molise e bassa in tutte le altre regioni e PP/AA eccetto la Provincia di Trento, dove è tornata a livello basale.