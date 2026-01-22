Tragedia familiare in Friuli, uccide la moglie e si suicida

ADV
AGI - Tragedia familiare a Latisana, in Friuli Venezia Giulia. Un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie di 78 e poi si è tolto la vita. Sul posto i Carabinieri di Latisana coordinata dalla Procura.
Il dramma, secondo una prima ricostruzione è avvenuto nell'abitazione dove la coppia viveva. L'uomo avrebbe ucciso la donna colpendola al capo forse con un utensile. La zona è stata posta sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti del caso e chiarire la dinamica del fatto.
