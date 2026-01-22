Brillante sui social ma ignoto al fisco. Incastrato un dj
Vita brillante sui social e sconosciuto al fisco. Incastrato un dj

Foto e video sul web mettono nei guai un dj versiliano: 257 eventi non dichiarati
AGI - Vita brillante sui social, ma per il fisco un nullatenente o poco più. Il dj della Versilia ci teneva a fare sfoggio nella sua vita virtuale dei successi professionali, delle serate affollate per ballare al ritmo delle sue performance al mixer.

Sui profili social del dj una quantità indefinita di foto e filmati che raccontavano di grandi afflussi nei locali. E le interazioni testimoniavano rapporti consolidati e una grande capacità di attrarre le persone per la riuscita delle serate. Grazie a occhi abituati a tradurre in moneta sonante la riuscita degli eventi, tutta questa attività di marketing si è rivelata un autentico boomerang per l'intraprendente dj versiliano.

L'indagine della Guardia di Finanza

Sono stati i finanzieri del comando provinciale di Lucca a puntare il mirino sul dj. E proprio incrociando i dati fiscali in loro possesso e le involontarie testimonianze rese sui social, hanno isolato 257 eventi distribuiti nell'arco temporale di due anni, durante i quali il dj avrebbe fornito le sue prestazioni senza mai dichiarare un centesimo al fisco.

Evasione fiscale e sanzioni

Un'attività che la Guardia di Finanza ha ricalcolato ipotizzando un'evasione fiscale per oltre 220 mila euro. Per il brillante dj sono scattate tutte le sanzioni pecuniarie previste: dovrà rispondere economicamente delle violazioni formali e sostanziali per l'omessa dichiarazione dei redditi. E l'attività potrà riprendere solo dopo l'apertura di una partita IVA.
