Bossetti a 'Porta a Porta' chiede nuove indagini su Yara

AGI - In un'intervista a 'Porta a Porta' Massimo Bossetti annuncia che chiederà, tramite il suo legale, di riaprire la vicenda giudiziaria che ha portato alla condanna definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. "Faremo richiesta per rianalizzare i 54 campioni di dna che sono custoditi all'ufficio Corpi di reato e gli abiti che indossava la povera Yara e che sono rimasti integri. La mia speranza è che esca la verità che non è mai uscita" ha detto Bossetti che sta scontando la pena nel carcere di Bollate.
"Non so cosa si possa trovare in quei 54 campioni di dna, che adesso sono stati messi a nostra disposizione, perché si trovano a temperatura ambiente - ha spiegato -. Spero che ci si possa trovare qualcosa visto che la scienza si è evoluta. Io ho sempre gridato che si facesse questa ricerca ma mi è sempre stata negata. In quei campioni di dna ce n'era una gran quantità ed erano custoditi al San Raffaele a meno ottanta gradi nel frigorifero, poi sono stati portati a temperatura ambiente per decisione del pm e si sono degradati."
Nuova indagine sugli abiti di Yara
"Nell'ipotesi che questi 54 campioni siano inutilizzabili, pensate di chiedere di rianalizzare gli abiti di Yara che invece sono integri? Chiederete una nuova indagine su questo?" incalza Vespa. E Bossetti risponde: "Sì, chiederemo una nuova indagine sugli slip e i leggins. Ho avuto l'opportunità di poterli vedere dopo tanti anni e sono stati custoditi in maniera integra. Ritengo che con una richiesta difensiva potremmo trovare dei riscontri e blindare l'appartenenza di queste tracce. Ricordo che sono state trovate tracce di ben undici dna sul corpo della povera Yara. La mia speranza è di poter replicare tutto con i vari consulenti perché la verità non è mai uscita. Io non conoscevo Yara, non l'ho mai vista e non l'ho uccisa."
Bossetti nega l'omicidio
A Vespa che gli chiede se abbia un'idea di chi possa averla ammazzata, Bossetti ribatte: "Vorrei saperlo anche io."