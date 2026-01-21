Ritrovato a Milano il ragazzo scomparso da Verona
Ritrovato a Milano il ragazzo scomparso, era in un poliambulatorio

L'adolescente che vive a San Giovanni Lupatoto, nel Veronese, era irrintracciabile dal 12 gennaio. Portato in Questura “sta bene” ed è in attesa di essere riaffidato alla madre
AGI - Diego, il ragazzo di 14 anni scomparso il 12 gennaio da San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, è stato rintracciato a Milano dalle forze dell'ordine. Il ragazzo sta bene.

L'adolescente è stato trovato dagli agenti della Polizia nella Casa di comunità in via Livigno, nella zona nord del capoluogo lombardo. I genitori sono stati subito avvertiti e il ragazzo ha contattato la madre. Era uscito di casa dicendo che andava a scuola.

L'inchiesta della Procura di Verona

Per lui era stata organizzata nei giorni scorsi una camminata silenziosa da un centinaio di suoi concittadini. La Procura di Verona aveva aperto un’indagine per ‘sottrazione di minore’.

La madre lo raggiungerà in Questura

L'adolescente è stato portato in Questura a Milano dove sarà raggiunto dalla madre. Già nelle scorse ore era trapelata l'informazione che fosse a Milano dove poi è stato ritrovato in una Casa di comunità, una struttura pubblica adibita a poliambulatorio.

La camminata di solidarietà

Ieri il sindaco del suo paese, Attilio Gastaldello, aveva organizzato una camminata di solidarietà "per testimoniare l'unità con la famiglia di Diego in questo delicato momento" invitando tutti attraverso i social ad aiutare le forze dell'ordine per riportarlo a casa.

