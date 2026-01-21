Maltempo in Sicilia, Calabria e Campania. Frane e nevicate

AGI - L'eccezionale ondata di maltempo che sta interessando il Mezzogiorno sta provocando pesanti disagi alla circolazione e alla gestione dei servizi pubblici, con criticità concentrate in particolare tra la Sicilia e la Campania. In Sicilia, smottamenti e frane hanno reso necessaria la chiusura di importanti arterie stradali.
Nell'Ennese, un tratto della statale 288 nei pressi di Aidone è stato interdetto al traffico, isolando parzialmente il centro abitato e costringendo alla deviazione dei veicoli sulle provinciali 17 e 16 per garantire il collegamento con Piazza Armerina. Una situazione analoga si registra nel Messinese, dove una frana ha bloccato la statale 185 Di Sella Mandrazzi a Novara di Sicilia. Sul posto sono attualmente impegnate le squadre dell'Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per tentare un rapido ripristino della normale circolazione.
A Palermo si staccano due pontili nel porticciolo dell'Arenella
Sono 85 gli interventi, principalmente a causa delle avverse condizioni meteorologiche, eseguiti dai vigili del fuoco in provincia di Palermo, dalle 18 di ieri alle 8 di stamane.
Maggiori criticità nelle aree portuali del capoluogo, dove si sono verificati due interventi di particolare rilevanza. Il primo, intorno alle 19 di ieri, ha riguardato un'auto affondata nel porticciolo dell'Arenella: il proprietario del veicolo è riuscito a mettersi in salvo. Il secondo, intorno alle 2.20, nei pressi del Molo Trapezoidale, a seguito del distacco di due pontili ai quali erano ormeggiate diverse imbarcazioni; le squadre dei vigili del fuoco sono riuscite a realizzare un ancoraggio di fortuna e a evitare, in questo modo, che oltre venti imbarcazioni andassero alla deriva.
Il numero complessivo degli interventi nelle ultime 24 ore ammonta a circa 190, a fronte di una media giornaliera di circa 40 interventi. Anche durante le ore notturne è stato raddoppiato il dispositivo di soccorso provinciale, con personale impegnato in servizio continuativo fino a 24 ore. Attualmente risultano ancora circa 20 interventi in coda.
Trasporti ferroviari a rilento in Campania e Calabria
Sul fronte dei trasporti ferroviari, la linea tra Battipaglia e Paola è fortemente rallentata dalle otto di questa mattina a causa delle avverse condizioni meteo registrate nei pressi di Capo Bonifati. Rfi ha comunicato attraverso il proprio sito web la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria, avvertendo i passeggeri della possibilità di cancellazioni e limitazioni mentre i tecnici operano per normalizzare la situazione. Parallelamente, un brusco calo delle temperature sta interessando le province di Salerno e Avellino, portando con sé provvedimenti amministrativi specifici. A Montesano sulla Marcellana, il sindaco ha disposto per oggi e domani la chiusura delle scuole primarie e secondarie di primo grado, poiché l'abbassamento termico non consente di raggiungere temperature adeguate all'interno delle aule.
Vento e neve in Irpinia
Il quadro meteorologico è completato dalle forti raffiche di vento che hanno colpito Salerno durante la notte e dalle nevicate che hanno interessato l'Irpinia. I rilievi di Laceno e del Partenio hanno vissuto una notte caratterizzata dal ritorno della neve, che si è spinta fino a quote di bassa montagna interessando anche alcuni comuni della fascia pedemontana. Secondo i dati forniti dall'Osservatorio di Montevergine, all'Oasi di Pannarano si sono registrati 9 centimetri di neve fresca, mentre presso l'Osservatorio l'accumulo si ferma a circa 4,5 centimetri, condizionato però dai forti venti nord-orientali che rendono complessa la stima precisa degli apporti al suolo.