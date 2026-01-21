Carlomagno: 'Ho ucciso mia moglie per non perdere mio figlio'
Il marito di Federica Torzullo più di cinque ore davanti al gip. Ha confessato il femminicidio di Anguillara
Federica Torzullo
Federica Torzullo
AGI - "Ho ucciso Federica per non perdere l'affidamento di mio figlio": lo ha affermato Claudio Carlomagno, il marito di Federica Torzullo, uccisa con 23 coltellate ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, nel corso dell'interrogatorio di oggi davanti al gip di Civitavecchia, durato oltre cinque ore. L'uomo ha inoltre spiegato di aver litigato con la moglie la sera dell'8 gennaio, ma di averla uccisa la mattina dopo.

Avrebbe utilizzato un coltello, "presente ancora in casa". Inoltre, Carlomagno ha spiegato di aver "distrutto il telefono di Federica". Le indagini sono quelle dei carabinieri, coordinati dal procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori.

La difesa, "consapevole del crimine commesso"

"Il mio assisto è certamente consapevole della gravità del crimine che ha commesso", ha affermato il difensore di Claudio Carlomagno dopo l'interrogatorio di convalida del fermo. La difesa, secondo quanto si apprende, non è orientata a chiedere la perizia psichiatrica.

