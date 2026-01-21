Chiara Ferragni torna protagonista: è il nuovo volto di GUESS

AGI - Chiara Ferragni, è il nuovo volto scelto da GUESS?, Inc per la campagna pubblicitaria globale Spring/Summer 2026. Ad annunciarlo “con orgoglio” in una nota è l’azienda statunitense di moda fondata nel 1981 dai fratelli Marciano e specializzata nella produzione e commercializzazione di abbigliamento, accessori e prodotti lifestyle per uomo, donna e bambino.
“Imprenditrice globale e icona della moda”
L'influencer da 28 milioni di follower recentemente prosciolta per il Pandoro Gate definita “imprenditrice globale e icona della moda” è “il volto della campagna pubblicitaria globale Spring/Summer 2026. Una scelta che riflette il profondo e duraturo impegno del brand nel celebrare il potere delle donne che tracciano il proprio percorso con sicurezza, visione e resilienza.
Immortalata attraverso l’inconfondibile sguardo cinematografico dei rinomati Morelli Brothers, la campagna prende vita con un’intensità raffinata e un fascino contemporaneo. Grazie alla sua capacità di evolversi, ispirare e trasformare l’esperienza personale in forza creativa – si legge nella nota- Ferragni si allinea in modo naturale a un brand che ha sempre celebrato una femminilità audace e l’auto-espressione”.
Un legame mai interrotto tra Ferragni e GUESS
Il legame tra Ferragni a Guess non si è mai perso in questi anni e solo qualche mese fa in ottobre Paul Marciano, Co-Fondatore e Chief Creative Officer di GUESS?, Inc la aveva voluta assieme alla sorella Valentina tra gli 800 ospiti dello spettacolare show organizzato per festeggiare i 45 anni del suo marchio all'interno della convention globale One World, One Brand che dopo aver toccato Singapore, Barcellona e Los Angeles si è svolta a Marrakech città simbolo del Marocco.
Le parole di Paul Marciano
"Siamo entusiasti di avere Chiara Ferragni come volto della nostra nuova campagna GUESS" afferma Paul Marciano, Co-Fondatore e Chief Creative Officer di GUESS?, Inc. "Fin dall’inizio abbiamo sentito una forte connessione con Chiara: la sua energia, la sua sicurezza, il suo atteggiamento e, naturalmente, la sua bellezza erano perfettamente in linea con lo spirito GUESS. Rappresenta una donna che crede in sé stessa e va avanti con determinazione, e questo spirito emerge in modo naturale nella collezione SS26: moderna, versatile e ricca di personalità".
I capi chiave della collezione Spring/Summer 2026
Tra i pezzi protagonisti della collezione Spring/Summer 2026 il ritorno dei Bellflower Pant, il bandage dress, e la Camden Bag, “già diventata la nuova ossessione di Chiara Ferragni che la ha definita si legge sempre nella nota "il perfetto equilibrio tra carattere, eleganza e praticità quotidiana”.