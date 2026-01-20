Rose rosse sotto la maschera di Venere, romani salutano Valentino

AGI - Mazzi di fiori, biglietti e messaggi hanno iniziato ad arrivare fin dalle prime ore di questa mattina in Piazza Mignanelli, davanti alla storica sede della Maison di Valentino Garavani, chiusa per lutto. Tra gli omaggi anche una lettera lasciata davanti alla maschera di Venere ('Venus, I'll be your mirror') dell’artista portoghese Joana Vasconcelos, nuova installazione della mostra attualmente in corso nella piazza simbolo del marchio Valentino. Tra le persone che si fermano davanti al palazzo, il sentimento diffuso è quello di una fine d'epoca.
"È caduto un altro colosso della moda italiana, che si sta perdendo molto negli ultimi anni. Con la sua perdita e quella di Armani è finito, penso, il mondo dell'Alta Moda, non ce ne saranno più", racconta una signora. Un'altra sottolinea il valore internazionale dello stilista: "Sicuramente uno dei pilastri della moda italiana, che ha portato nel mondo e ci ha fatto brillare una stella immensa nel campo della moda". C'è anche chi ricorda l'impatto universale delle sue creazioni: "Valentino è stato un'icona nelle vite di tutti. Penso non ci sia nessuno al mondo che non abbia almeno un oggetto che sia stato creato da lui".
L'omaggio di Giancarlo Giammetti e l'ultimo imperatore
Nel corso della mattinata è arrivato in piazza anche Giancarlo Giammetti, compagno dello stilista, che ha poggiato un grande mazzo di rose rosse davanti alla maschera della Venere.
"Ce ne sono talmente tanti che non potrei sceglierne uno. Forse quando ci siamo conosciuti. È la cosa più toccante", dice ricordando un'intera vita trascorsa accanto a quello che viene considerato l'ultimo imperatore dell'alta moda mondiale.
Il lascito creativo: bellezza e rispetto per la donna
Indicando il palazzo di Piazza Mignanelli, Giammetti aggiunge: "Abbiamo cominciato qui, lassù, in un piano più in alto. Anzi, siamo arrivati dopo un po' e ci siamo rimasti. Questa piazza è nostra e rimarrà sempre parte di noi". Il lascito umano e creativo di Valentino, secondo il suo storico partner, si riassume in una frase: "La bellezza che crea bellezza. Che crea cultura. La sua frase, scolpita anche sullo specchio della fondazione, dice 'I love beauty, it's not my fault'. Ne era convinto: amo la bellezza, non è colpa mia". Dal punto di vista della creatività, sottolinea Giammetti, "ha insegnato a rispettare la donna, a non renderla mai ridicola con abiti che non andavano bene per una donna o che erano chiaramente delle mascherature. E al mondo ha insegnato anche come vivere una vita importante ma allo stesso tempo non ridicola". Un'eredità che passa anche dal celebre rosso Valentino: "Rimarrà, come un bel colore, e qualcun altro lo porterà avanti".
Camera ardente e funerali: l'ultimo saluto
Nel palazzo di Piazza Mignanelli sarà allestita la camera ardente a partire da domani, dalle 11 alle 18, con lo stesso orario confermato anche per giovedì.
Il feretro dello stilista arriverà nella mattinata di domani dalla sua villa sull'Appia Antica. I funerali si svolgeranno venerdì alle ore 11 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Piazza della Repubblica. Attesi grandi nomi della moda e dello spettacolo, anche internazionali, per l'ultimo saluto.
Omaggio delle celebrità e istituzioni
Nelle ultime ore sono arrivati anche gli omaggi internazionali tra gli altri di Gwyneth Paltrow, Sarah Jessica Parker, Cindy Crawford, Céline Dion e Elton John, tutti legati allo stilista da un lungo rapporto professionale e personale. Molto sentito anche il ricordo dell'ex première dame Carla Bruni. Per l'Italia non sono mancati i ricordi della divina Sophia Loren, di Isabella Rossellini, ma anche Lorella Cuccarini, che scelse proprio un Valentino per il suo Sanremo del 1993. Non è escluso che alcuni di questi grandi nomi possano partecipare alle esequie o rendere omaggio privatamente all'amico. Attesa anche per una possibile presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella o della premier Giorgia Meloni, che alla camera ardente potrebbero rendere omaggio a uno degli ultimi grandi simboli del Made in Italy.