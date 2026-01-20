L'autopsia su Federica: 23 coltellate, amputata la gamba sinistra

AGI - Federica Torzullo, "è stata uccisa da 23 coltellate di cui 4 da difesa sulle mani e altre 19 tra collo e volto". Sono i risultati, secondo quanto apprende AGI, effettuata all'obitorio dell'istituto di medicina legale dell'Università La Sapienza di Roma dove si è svolta l'autopsia sul corpo della donna, uccisa dal marito, Claudio Carlomagno nella loro abitazione nel comune di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma.
L'uomo, accusato di femminicidio e occultamento di cadavere, dopo averla assassinata ha tentato di farla a pezzi e di far fuoco al cadavere prima di seppellirlo in una buca che aveva scavato nel terreno all'interno della ditta di famiglia di movimento terra. Dall'esame, secondo quanto emerso, sul corpo della donna sono risultate ustioni a volto, collo, braccia e alla parte superiore del torace.
Il corpo è maciullato all'altezza dell'addome, del bacino e agli arti inferiori. L'intero arto inferiore sinistro è amputato. Il torace risulta schiacciato dall'azione a cucchiaio della benna-scavatrice. L'esame autoptico è stato effettuato dalla Dottoressa Benedetta Baldari per il pm, dal professor Giulio Sacchetti per l'imputato dal professor Gino Saladini per parte civile (figlio), e dal dottor Antonello Cirnelli parte civile (genitori).
Lascia l'assessore alla Sicurezza del Comune
Maria Messenio, assessore alla Sicurezza e Legalità del Comune di Anguillara Sabazia, madre di Claudio Agostino Carlomagno, secondo quanto si apprende, si è dimessa.