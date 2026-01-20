Vibo Valentia, bimba di due anni muore soffocata da un wurstel

AGI - Una bambina di due anni e mezzo è deceduta al pronto soccorso dell'ospedale di Vibo Valentia dopo essere stata trasportata d'urgenza dai genitori a seguito di serie difficoltà respiratorie per via di un wurstel che la piccola ha faticato a ingerire, rimanendo incastrato in gola.
Giunta in ospedale in condizioni disperate, i medici hanno tentato di intervenire, ma non c'è stato nulla da fare, e la bambina è andata in arresto cardiorespiratorio. Vani anche i tentativi di soccorso da parte dei medici del reparto di Rianimazione.
Possibile apertura di un’inchiesta
Al momento, i familiari della piccola non hanno presentato alcuna denuncia alle forze dell'ordine. Non improbabile, in ogni caso, l'apertura di un'inchiesta da parte della procura per fare piena luce sull'accaduto e sgombrare il campo da eventuali responsabilità nei soccorsi. Non esclusa al momento l'autopsia per avere un quadro il più certo possibile sulle cause del decesso.