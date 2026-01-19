Sardegna, due pastori dispersi in Ogliastra: paura dopo l’esondazione

AGI - Paura in Sardegna per la sorte di due pastori, padre e figlio, che non sono rientrati a casa stasera. Il maltempo che ha colpito la zona ha provocato l'esondazione di un corso d'acqua a Urzulei, in Ogliastra, ma la speranza è che i due possano essere rimasti nel loro ovile, in un'area dove non c'è copertura di segnale.
I vigili del fuoco stanno cercando di raggiungerli per verificare che si trovino effettivamente lì, o magari lungo il percorso, per procedere al recupero.
#Maltempo, dalle prime ore del mattino 1.272 #vigilidelfuoco sono al lavoro con 423 mezzi per fronteggiare i danni causati da pioggia e vento: 110 interventi in #Sicilia, 70 in #Sardegna, 40 in #Calabria. Nella clip il soccorso di 9 cani in pericolo nel cagliaritano, a seguito… pic.twitter.com/PoOTEzsfmf— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 19, 2026