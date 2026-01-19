Sardegna, due pastori dispersi in Ogliastra: paura dopo l’esondazione
Sardegna, due pastori dispersi in Ogliastra: paura dopo l’esondazione

I Vigili del fuoco stanno cercando di raggiungere la località dove potrebbero essersi rifugiati, in una zona senza copertura telefonica
AGI - Paura in Sardegna per la sorte di due pastori, padre e figlio, che non sono rientrati a casa stasera. Il maltempo che ha colpito la zona ha provocato l'esondazione di un corso d'acqua a Urzulei, in Ogliastra, ma la speranza è che i due possano essere rimasti nel loro ovile, in un'area dove non c'è copertura di segnale.

I vigili del fuoco stanno cercando di raggiungerli per verificare che si trovino effettivamente lì, o magari lungo il percorso, per procedere al recupero.

