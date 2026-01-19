Fondi ad Hamas, Hannoun resta in carcere
Fondi ad Hamas, Hannoun resta in carcere 
Home>Cronaca

Fondi ad Hamas, Hannoun resta in carcere

Il tribunale del Riesame conferma la misura cautelare per il 63enne accusato di finanziare Hamas attraverso le sue associazioni benefiche
Mohammad Hannoun ad una manifestazione pro Palestina a Torino del novembre 2024
Selene Daniele / AGF - Mohammad Hannoun ad una manifestazione pro Palestina a Torino del novembre 2024
Hamas Mohammad Hannoun
di lettura

AGI - Resta in carcere Mohammad Hannoun, 63 anni, in Italia dal 1983, accusato di finanziare Hamas attraverso le raccolte fondi benefiche dell'Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese (Abspp), fondata nel 1994 dallo stesso sessantatreenne.

ADV

Lo hanno deciso oggi i giudici del tribunale del Riesame di Genova, dopo l'udienza fiume di venerdì scorso nella quale Hannoun (in videocollegamento dal carcere di Terni) e i suoi legali sono intervenuti, così come hanno fatto le difese degli altri sei arrestati.

ADV

La requisitoria dei pm

In aula avevano parlato per l’accusa i pm Luca Monteverde e Marco Zocco, che avevano depositato un documento della polizia israeliana.

Agli atti un documento della polizia israeliana

La carta, tradotta dall’israeliano con un sistema automatico, giustificherebbe la consegna formale degli atti alle autorità italiane, escludendo così l’eccezione di utilizzabilità dei documenti consegnati agli investigatori, e citerebbe una legge israeliana del 2003 che consente alla polizia di Tel Aviv questo genere di cooperazione con forze di polizia estere.

Tre, al momento, risultano invece i provvedimenti annullati.

ADV