Anguillara: Carlomagno non risponde. Procura, 'Omicidio violento'

AGI - Claudio Carlomagno, arrestato ieri sera dopo il ritrovamento del corpo della moglie Federica Torzullo, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia davanti al procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori. All’uomo vengono contestati i reati di omicidio aggravato dalla relazione affettiva e occultamento di cadavere.
Le indagini: arma, movente e tracce biologiche
Gli inquirenti stanno cercando l’arma del delitto e approfondendo le circostanze che hanno portato alla morte di Federica Torzullo. Sono in corso accertamenti sulle tracce biologiche ed ematiche, con analisi del DNA per verificarne la riferibilità.
Il procuratore: “Quadro indiziario robusto”
"Il quadro indiziario su Claudio Carlomagno è robusto. Ora attendiamo la convalida del gip. Oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere", ha dichiarato il procuratore Alberto Liguori all’uscita dal carcere di Civitavecchia, al termine dell’atto istruttorio. Secondo la Procura, le indagini sono ancora in corso per chiarire movente, arma del delitto e modalità dell’omicidio.
“Un omicidio violento ed efferato”
Il procuratore Liguori ha parlato di un delitto di particolare brutalità: "Il corpo non è facile da riconoscere. Si è trattato di un omicidio violento. Oltre a un’arma bianca, è stato utilizzato anche un altro strumento. È stato un delitto efferato, con molta cattiveria, un dolo d’impeto».
L’ipotesi di un complice
Sulla possibilità che altre persone possano essere coinvolte, il procuratore ha spiegato che tutte le piste restano aperte:
"Un complice? Sono ipotesi di lavoro. Attendiamo che il mosaico investigativo si completi, poi vedremo se ci sia stato il coinvolgimento di terzi".