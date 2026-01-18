Sparatoria nel rione Sanità a Napoli: 19enne in rianimazione
Due persone sono rimaste ferite da colpi d’arma da fuoco nella notte al rione Sanità di Napoli
AGI - La polizia indaga su quanto accaduto questa notte nel rione Sanità a Napoli. Agenti delle volanti sono stati chiamati al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini dove erano arrivate due persone ferite, un uomo di 29 anni ferito a un braccio e un ragazzo di 19 anni colpito al torace che è ora in Rianimazione in prognosi riservata. Dai primi accertamenti, i due sarebbero stati colpiti da proiettili in vico Lammatari.