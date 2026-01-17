Sfruttamento della prostituzione nei night club: cinque misure cautelari tra Padova e Venezia

AGI - Nel corso della notte, i carabinieri della Compagnia di Cittadella hanno eseguito cinque misure cautelari personali emesse dal gip di Padova. I provvedimenti sono stati notificati a italiani indagati, a vario titolo, di reclutamento, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in concorso.
L'indagine, coordinata dalla procura padovana, ha permesso di disarticolare un redditizio sistema di sfruttamento della prostituzione, abilmente celato dietro la facciata di un'attività di intrattenimento in un noto night club dell'Alta Padovana.
Le misure sono state eseguite a Camposampiero (Padova) e Pianiga (Venezia), presso due night club e hanno interessato quattro 60enni e un 50enne finiti agli arresti domiciliari (tre di loro) e con obblighi di dimora (due).
I cinque, con diversi ruoli, stabilivano una offerta di prestazioni sessuali a pagamento da parte di giovani ragazze all'interno dei prive' di un locale notturno. A due degli indagati, l'Autorità Giudiziaria patavina contesta anche il reato di "autoriciclaggio".
I carabinieri hanno, inoltre, sottoposto a sequestro preventivo il night club "New Gilda" di Camposampiero di oltre 12.000 euro, ritenuti provento diretto dell'attività illecita di sfruttamento della prostituzione, "ripuliti" da due dei 5 indagati tramite versamento sui conti di una società a responsabilità limitata e di un'associazione culturale di cui la coppia aveva il controllo, e da lì immessi nel circuito dell'economia legale con reimpiego per la gestione del locale notturno.
L'attenzione degli investigatori dell'arma, già nel mese di settembre 2024, è stata richiamata da alcuni controlli effettuati nei confronti di donne, italiane e straniere, non residenti nell'Alta Padovana, che risultavano essere, periodicamente, ospitate in alcune strutture ricettive prossime a Camposampiero. Le stesse donne, nel periodo in cui venivano alloggiate presso alcuni B&B della zona, risultavano essere assunte presso un'associazione culturale, quali figuranti di sala e ragazze immagine e che, nel medesimo arco temporale, le stesse svolgevano detta attività presso il night club "New Gilda 5" di Camposampiero.
In fase di esecuzione dei provvedimenti di custodia cautelare, i Carabinieri di Cittadella hanno eseguito anche un decreto di perquisizione delegata dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Padova presso il night club "Les Folies" di Pianiga (VE), ritenuta dagli investigatori attività gemella del "Night Club New Gilda 5", diretta dagli stessi indagati e presso la quale risultano essere state impiegate molte delle donne sfruttate, sebbene in quel luogo non siano state osservate direttamente attività di prostituzione.