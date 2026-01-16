Uccide un 70enne e poi tenta il suicidio, fermato a Milano

AGI - Un settantenne, Domenico Lorusso, è stato trovato morto con un profondo taglio alla gola in un appartamento in via delle Peonie a Rozzano, nel Milanese, dove viveva il sospettato dell'omicidio, Alazar Bilal, un 21enne marocchino.
Bloccato dopo il tentato suicidio
Il giovane, quando i carabinieri sono intervenuti poco prima delle due di stanotte assieme ai vigili del fuoco, stava tentando di lanciarsi dal balcone e si trova ora all'ospedale San Paolo per accertamenti, dove è piantonato dai militari dell'Arma.
Sulla scena del crimine sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del SIS, Sezione Investigazioni Scientifiche.
Il 70enne trovato senza vita sotto l'armadio
I carabinieri di Buccinasco e i vigili del fuoco sono intervenuti stanotte dopo la segnalazione di un tentativo di suicidio del ragazzo di nazionalità marocchina che stava per buttarsi dal balcone.
Con non poche difficoltà, vista la stazza e la resistenza del giovane, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e, una volta entrati nella casa, hanno scoperto il cadavere del 70enne, originario di Bari, sotto l’armadio.
Secondo una prima ricostruzione, i due si conoscevano e avevano avuto una lite, poi sfociata nell’aggressione. Il 21enne ha dei precedenti per stupefacenti. Al momento il giovane non è in stato di arresto ma piantonato in ospedale.