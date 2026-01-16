Studente accoltellato in una scuola di La Spezia, è grave

AGI - Uno studente è stato accoltellato da un coetaneo all'istituto professionale "Domenico Chiodo", a La Spezia ed èp ora ricoverato in condizioni gravissime. L'episodio è avvenuto questa mattina dopo le 11 all'interno dell'istituto. La ricostruzione dei fatti è ancora frammentaria e al vaglio degli inquirenti, ma dalle prime informazioni emerge che a ferire il giovane sarebbe stato un altro studente.
Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, il giovane ferito è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. Nell'istituto sono arrivati polizia e carabinieri per avviare le indagini sull'accoltellamento.
La reazione del sindaco di La Spezia
Intanto è in apprensione il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, contattato dall'AGI dopo l'accoltellamento avvenuto questa mattina nell'Istituto professionale Domenico Chiodo. Il giovane ferito è infatti in condizioni gravissime e "a lui e alla sua famiglia va tutta la mia solidarietà - ha detto il primo cittadino - Condanno con fermezza quanto accaduto, che rappresenta un dolore enorme per tutta la nostra comunità".
Peracchini ha poi aggiunto: "Ci impegniamo quotidianamente a fornire modelli positivi, ora spero solo con tutto il cuore che il ragazzo ferito si salvi".