Omicidio Nadia Cella, 24 anni a Cecere e due a Soracco

AGI - Sono stati condannati gli imputati nel processo per l'omicidio di Nada Cella. Annalucia Cecere a 24 anni e Marco Soracco a 2.
La sentenza, attesa da quasi 30 anni, è arrivata dopo quasi 7 ore di camera di consiglio.
Il caso era stato riaperto nel 2021, dopo il lavoro di analisi e approfondimenti portati avanti dalla criminologa Antonella Delfino Pesce.
La giovane segretaria venne uccisa brutalmente il 6 maggio 1996, aggredita nello studio del commercialista Marco Soracco, in via Marsala, a Chiavari. Morì all'ospedale San Martino di Genova.
Soracco: "Condanna inattesa e inaccettabile"
"Non mi aspettavo questa sentenza, pensavo fosse riconosciuta la mia estraneità. Prendiamo atto della decisione della Corte, andremo al prossimo grado. Maè inaccettabile", ha detto Marco Soracco, il datore di lavoro di Nada Cella dopo la sentenza che l'ha condannato a due anni per favoreggiamento. La cugina di Nada, Silvia, unica parente in aula, ha pianto per la commozione. "Dobbiamo leggere le motivazioni - ha commentato l'avvocato di Annalucia Cecere, Giovanni Roffo - sinceramente non riesco a capire come si sia arrivati a questo". Ad Annalucia Cecere è stata tolta l'aggravante della crudeltà. La richiesta del pm era stata l'ergastolo.