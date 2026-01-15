Crolla una palazzina nell'Aretino: si cercano dispersi sotto le macerie
Secondo le prime informazioni, potrebbe essere stata un'esplosione a causare il crollo
AGI - Crollo di una palazzina nell'Aretino. E'' successo intorno alle 17,20 circa, in località 'Il Matto' alle porte della città. Secondo le prime informazioni, potrebbe essere stata un'esplosione a causare il crollo. Ci sarebbero delle persone ferite e intrappolate sotto le macerie. Sul posto i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118 che ha attivato il gruppo maxi emergenze.