Trovata morta Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa a Padova

AGI - Annabella Martinelli, la 22enne di Padova scomparsa nella notte del 6 gennaio, è stata trovata priva di vita nel pomeriggio di oggi. Il corpo della giovane è stato rinvenuto in un casolare abbandonato a Teolo, ai piedi dei Colli Euganei, non lontano dal luogo in cui nei giorni scorsi era stata ritrovata la sua bicicletta. Secondo quanto appreso dall’AGI, la ragazza si sarebbe impiccata.
Il ritrovamento
Il ritrovamento è avvenuto al termine di giorni di ricerche intense che hanno coinvolto carabinieri, vigili del fuoco e numerosi volontari. L’area era stata più volte battuta, anche con l’ausilio di droni, unità cinofile ed elicotteri, nel tentativo di ricostruire gli ultimi spostamenti della giovane.
Le immagini delle telecamere
Solo nella giornata di ieri i carabinieri avevano diffuso alcuni fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza. Le immagini mostravano Annabella mentre transitava in bicicletta alle 22.18 davanti a un distributore di carburante a Selvazzano Dentro, alle 22.54 davanti al Municipio di Teolo e infine alle 23.06 nella frazione di Villa di Teolo. Dopo quell’orario, della ragazza si erano perse completamente le tracce.
I punti da chiarire
L’indagine, inizialmente aperta per sequestro di persona, era stata avviata per consentire tutti gli accertamenti necessari a fare luce sulla vicenda. In particolare, gli investigatori stavano cercando di chiarire due elementi rimasti senza risposta: chi avesse chiuso la pagina Facebook di Annabella e perché, a partire da circa le 23, il suo telefono cellulare risultasse non più raggiungibile.
Gli ultimi spostamenti
Secondo le prime ricostruzioni, ancora frammentarie, la 22enne avrebbe pedalato da sola dal centro di Padova fino ai Colli Euganei, percorrendo circa venti chilometri. Durante il tragitto si sarebbe fermata in un locale per acquistare due pizze da asporto e successivamente in un altro esercizio per comprare una bottiglia d’acqua. Poco dopo le 23 il suo telefono ha smesso di agganciare celle e ripetitori, segnando l’ultimo contatto certo.