Maneggia un residuato bellico, uomo muore a Valdobbiadene

AGI - A Valdobbiadene, un uomo di 56 anni, con precedenti di polizia, è stato ucciso dall'esplosione di un ordigno, verosimilmente un residuato bellico risalente al primo conflitto mondiale, che stava maneggiando illegalmente all'interno del suo ricovero attrezzi.
Sul posto sono arrivati gli artificieri dei carabinieri per mettere in sicurezza il sito prima di poter fare ulteriori accertamenti poiché sono presenti altri ordigni. Secondo fonti locali, l'uomo era un collezionista di reperti bellici e aveva portato a casa un ordigno della Prima guerra mondiale.
La dinamica
La deflagrazione sarebbe avvenuta intorno alle 13 di mercoledì 14 gennaio. Il 56enne, che aveva qualche precedente di polizia, secondo le prime ricostruzioni avrebbe rinvenuto e portato dentro casa sua illegalmente un residuato bellico risalente al primo conflitto mondiale. Proprio mentre lo stava maneggiando in un deposito per attrezzi, la bomba sarebbe esplosa.