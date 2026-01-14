A Roma scatta il limite a 30 km/h nel centro storico

AGI - Da domani il centro storico di Roma diventa in pratica una grande 'Zona 30'. Scatta infatti nella ZTL del centro il limite dei 30 km orari per gli automobilisti.
L'annuncio era stato dato dall'assessore alla Mobilità Eugenio Patané all'inizio del mese, fissando l'inizio del nuovo regime proprio al 15 gennaio, e precisando che "i limiti non si potranno superare nemmeno nelle strade larghe come Corso Vittorio Emanuele, Via del Teatro Marcello, il Traforo. Arterie che sono retaggio di una città a misura di auto che ora non c'è più visto che in Centro c'è grande domanda di pedonalità. Abbiamo il dovere di ridurre il differenziale di velocità tra soggetto forte e soggetto più fragile, così abbattiamo il rischio di mortalità".
Misure per la sicurezza stradale e la riduzione degli incidenti
Il lavoro sulla riduzione della velocità è fondamentale, secondo l'assessore alla Mobilità, perché la velocità genera il 7,5% degli incidenti. Ecco allora i quattro autovelox installati sulla Tangenziale e in Viale Newton. I prossimi cinque saranno sulla Colombo, ma sono in arrivo anche 175 attraversamenti pedonali rialzati e nuove strade scolastiche, così come altre 1000 strade a 30 chilometri orari.
L'importanza dei black point e dei photored
"Il lavoro sui black point – affermava l'assessore Patané – sia carrabili che pedonali, vale una sensibile diminuzione dei morti: sono sicuro che quei dieci morti in meno rispetto al 2024 siano legati agli incroci messi in sicurezza. Poi arriveranno altri 40 Photored entro il 2026, li stiamo già mettendo. E abbiamo scelto di coprire gli incroci più larghi, perché dove passi col rosso e hai un tratto di strada più grande da percorrere, hai un grado di pericolosità maggiore".
Il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ha firmato e protocollato la determina che istituisce la Zona 30 all'nterno dell'area della ZTL Centro Storico, in attuazione alla delibera approvata dalla Giunta Capitolina il 13 novembre 2025. "Il primo mese - ha sottolineato Patané - sarà di assestamento e servirà, grazie anche all'avvio di una campagna di comunicazione sul tema, a far abituare i cittadini alla nuova Zona 30. Dopodiché saranno anche installati gli indicatori della velocita' in corrispondenza di alcuni punti strategici".
Il Comando della Polizia Locale di Roma Capitale, nel frattempo, ha predisposto un rafforzamento della vigilanza nelle zone 30 del Centro Storico ZTL, con pattuglie che svolgeranno un servizio di controllo itinerante per garantire il rispetto dei nuovi limiti di velocità.
"È fondamentale, soprattutto nelle prime settimane, aumentare la consapevolezza dei cittadini sulle nuove regole e abituarli a rispettare i limiti di velocità", afferma il Comandante del Corpo, Mario De Sclavis. "La nostra azione di controllo sara' capillare e mirata, non solo con l'obiettivo di contrastare le condotte scorrette, ma anche di sensibilizzare i conducenti".
"La Polizia Locale - prosegue il Comandante - continuerà a svolgere la consueta attività di vigilanza a tutela della sicurezza stradale e laddove non sarà possibile l'utilizzo di strumenti di rilevazione della velocità secondo le norme in vigore, saranno comunque effettuati i controlli secondo le modalità e le regole previste dal codice della strada per contrastare le condotte di guida scorrete", conclude cosi' il Comandante del Corpo Mario De Sclavis.