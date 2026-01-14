Le ultime immagini di Annabella Martinelli prima della scomparsa da Padova

AGI - Nel giorno in cui la procura di Padova ha deciso di procedere per il reato di sequestro di persona in relazione alla scomparsa di Annabella Martinelli, la studentessa di giurisprudenza a Bologna, residente a Teolo (Padova) di cui non si hanno più notizie dalla serata del 7 gennaio, i carabinieri hanno diffuso alcuni fotogrammi delle telecamere di video sorveglianza che ritraggono la giovane pochi istanti prima della sua sparizione.
Nel dettaglio la si vede transitare in bici alle 22.18 davanti ad un distributore di carburante di Selvazzano Dentro, poi alle 22.54 davanti al Municipio di Teolo e infine alle 23.06 a Villa di Teolo. L'indagine per sequestro di persona è funzionale ad avviare tutti gli accertamenti necessari a chiarire il giallo. In particolar modo a far luce su due dettagli: chi ha chiuso la pagina Facebook di Annabella? E perché dalle 23 in poi circa il suo telefonino è risultato non più raggiungibile?
Intanto, proseguono le ricerche della giovane. Ieri i vigili del fuoco hanno controllato l'area in cui è stata vista per l'ultima volta con esperti di topografia, unità cinofile, droni ed elicotteri. Secondo le ancora frammentarie ricostruzioni della nottata, la 22enne avrebbe pedalato da sola dal centro di Padova fino ai Colli Euganei (circa 20 chilometri) fermandosi ad acquistare due pizze per asporto e poi in un successivo locale una bottiglia d'acqua. Pochi minuti dopo le 23 di lei si sono perse le tracce e da quel momento in poi il suo telefonino ha smesso di agganciare celle e ripetitori.