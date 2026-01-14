Furto in villa in provincia di Varese, ladro muore in ospedale

AGI - Un ladro di appartamento è morto dopo essere stato aggredito dal proprietario di casa a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese.
L’uomo è deceduto all’ospedale di Magenta, dopo essere stato scaricato all’ingresso del pronto soccorso dai complici.
La dinamica dell'aggressione in provincia di Varese
Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intorno alle 11, due uomini si sono introdotti nella villa. All’interno dell’abitazione c'era però il proprietario di casa, che, udito un rumore, e ha sorpreso i delinquenti.
Ne è nata una colluttazione, nel corso della quale il proprietario ha ricevuto diversi pugni al volto mentre uno dei due criminali è stato invece raggiunto da una coltellata sferrata dal padrone di casa.
La fuga e il decesso in ospedale
A quel punto il malvivente ferito e il complice sono scappati velocemente a bordo di un’auto condotta da un terzo uomo che li attendeva all’esterno. Il ferito è stato quindi lasciato dai suoi compagni dinnanzi all’ospedale del milanese dove, seppure soccorso, è spirato poco dopo.