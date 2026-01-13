Come evitare le truffe su Whatsapp, le 'quattro regole d'oro'
Come evitare le truffe su Whatsapp, le raccomandazioni della Polizia
Come evitare le truffe su Whatsapp, le raccomandazioni della Polizia

Hacker entrano in un profilo WhatsApp e inviano messaggi ai contatti della vittima chiedendo denaro
Stefano Barricelli
WhatsApp
KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP - WhatsApp
truffe whatsapp truffe online
AGI - È in corso una truffa online che sfrutta l'hackeraggio degli account WhatsApp per ingannare gli utenti e sottrarre denaro. A lanciare l'alert è la Polizia postale e per la sicurezza cibernetica: i malintenzionati, dopo essere riusciti a prendere il controllo di un profilo WhatsApp, inviano messaggi ai contatti della vittima fingendo una situazione di emergenza o un problema improvviso – difficoltà economiche, necessità urgenti o altri imprevisti –, accompagnati da una richiesta di denaro.

La truffa fa leva sul fatto che il messaggio sembra provenire da un contatto conosciuto e fidato, inducendo le vittime ad abbassare il livello di attenzione e ad effettuare pagamenti o trasferimenti di denaro.

Le raccomandazioni della polizia postale

Per difendersi, la Polizia postale fa una serie di raccomandazioni:

  • "verificare sempre l'autenticità delle richieste di denaro, contattando direttamente la persona tramite una chiamata o un altro canale";
  • "attivare la verifica in due passaggi su WhatsApp per aumentare il livello di protezione del proprio account";
  • "segnalare e bloccare i messaggi sospetti direttamente all'interno dell'applicazione";
  • "informare tempestivamente il contatto qualora si sospetti che il suo account sia stato compromesso".

Prudenza e verifica: strumenti di difesa

In generale, in presenza di richieste di denaro ricevute tramite chat "è fondamentale mantenere un atteggiamento prudente e verificare sempre l'autenticità del messaggio, anche quando sembra provenire da un contatto conosciuto. È importante prestare attenzione a link e comunicazioni inattese e tutelare i propri account evitando la diffusione di codici di verifica, credenziali di accesso o informazioni personali, che potrebbero essere utilizzate dai truffatori per perpetrare ulteriori frodi. La prudenza e la verifica diretta rappresentano strumenti fondamentali per evitare di cadere in questo tipo di truffe".

