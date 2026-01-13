Terremoto in Romagna, 2 scosse. La più forte di magnitudo tra 4.3

AGI - Due scosse di terremoto sono state chiaramente avvertite in Romagna alle 9.27 e alle 9.29. Secondo una prima stima provvisoria si è trattato nel primo caso di un movimento tellurico di magnitudo compresa tra tra 3.7 e 4.2 con epicentro nel Ravennate e nel secondo caso tra 4 e 4.5 con epicentro in provincia di Forli'-Cesena.
Non risultano danni
Dopo gli eventi sismici, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate, in seguito all'evento non risulterebbero danni a persone o cose.
Scattata la procedura per eventi sismici sul territorio
A Bologna è attiva la Centrale operativa regionale nella sede della Agenzia di sicurezza territoriale e protezione civile, coordinata dal direttore Massimo Camprini, i cui operatori formati sono già nel territorio per le prime verifiche, già avviate anche dai Vigili del Fuoco.
Anche i Comuni hanno attivato le procedure previste, in primo luogo facendo uscire gli alunni dalle scuole. Aperti i Centri operativi comunali nelle aree interessate Il presidente della Regione, Michele de Pascale, sta seguendo la situazione. Molto spavento nella popolazione, ma al momento non risultano danni a persone e edifici. Sono in corso verifiche su segnalazioni arrivate.
La profondità
Le due scosse di terremoto avvertite in Romagna questa mattina hanno avuto nel primo caso una magnitudo di 4.3 alle 9.27 con epicentro a Russi, nel Ravennate, con una profondità di 23 km mentre nel secondo episodio delle 9.29 con magnitudo 4.1, secondo i dati Ingv, l'epicentro si e' verificato nella stessa provincia ma nel territorio comunale di Faenza a una profondità di 22 km.