Non accetta la separazione e accoltella la moglie

AGI - È stato arrestato con l'ipotesi di tentato femminicidio l'uomo di 43 anni che intorno alle 18 ha aggredito con un coltello la moglie di 31 anni nel loro appartamento a Muggiò, in provincia di Monza Brianza. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di Desio, in accordo con il pm di turno di Monza.
L'uomo, dopo essersi allontanato a piedi, si è presentato alla caserma della compagnia di Monza per costituirsi. L'aggressione, su cui sono in corso accertamenti, sarebbe scattata perché il marito non accettava la volontà della moglie di separarsi.
Il figlio affidato e le condizioni della donna
Nell'abitazione era presente anche il figlio della coppia di 2 anni, che è stato affidato ai genitori della 31enne. La donna è ricoverata in gravi ma stabili condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza.