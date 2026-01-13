Rocca presenta l'Accademia regionale di Polizia locale del Lazio

AGI - È stata presentata oggi a Roma, presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di Polizia, l’Accademia regionale di Polizia locale del Lazio, la nuova Fondazione di partecipazione che avrà il compito di formare agenti, funzionari e dirigenti dei corpi di Polizia locale del territorio. Un progetto atteso da oltre vent’anni e che, nelle intenzioni della Regione, punta a diventare un modello nazionale.
"È il calcio d'inizio di un lavoro preparatorio che ci ha portato a creare questa accademia formativa, per accompagnare la polizia locale, i funzionari, i dirigenti, gli agenti, la polizia locale, a qualificarsi per poter lavorare sempre meglio". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.
"Pensavo non solo alla sicurezza intesa come repressione del crimine, ma anche a tutta una serie di attività, di polizia amministrativa, legata all'urbanistica, al ciclo dei rifiuti, alla sicurezza nei locali e nei luoghi di lavoro - ha aggiunto - quindi sono tutti temi che comunque necessitano di una formazione continua, di un aggiornamento continuo e su questo l'accademia può essere uno strumento prezioso".
“Dopo 21 anni di attesa, abbiamo mantenuto una promessa: prende ufficialmente vita l’Accademia regionale di Polizia Locale del Lazio”, ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza urbana e al Personale, Luisa Regimenti, sottolineando come la nuova istituzione sia destinata a “rafforzare la preparazione, l’identità professionale e la capacità operativa delle Polizie locali del Lazio”. “Non solo una struttura formativa – ha aggiunto – ma un progetto che valorizza il fattore umano e il ruolo strategico delle donne e degli uomini della Polizia locale. Abbiamo l’ambizione di essere un modello per l’Italia intera”.
Alla presentazione sono intervenuti anche il vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani, il prefetto di Roma Lamberto Giannini, e il presidente dell’Accademia, il viceprefetto Andrea Bartolotta.
Durante l’evento sono stati illustrati il programma didattico-scientifico e il logo ufficiale dell’Accademia. La Fondazione vede la Regione Lazio come socio fondatore unico, mentre gli enti locali potranno aderire come soci partecipanti – con diritto di accesso all’Assemblea – oppure come soci aderenti, insieme a eventuali soggetti privati, senza diritto di voto ma con la possibilità di usufruire dei servizi formativi tramite una quota annuale.
Per il funzionamento dell’Accademia, il Bilancio regionale 2026-2028 ha stanziato 425.000 euro l’anno, oltre a un fondo di dotazione iniziale di 100.000 euro. L’ingresso di nuovi soci e le relative quote contribuiranno a ridurre i costi di gestione nel medio periodo.Formazione, ricerca e attività
L’Accademia avrà un ruolo centrale nella qualificazione professionale della Polizia locale, con un’offerta formativa che comprenderà: corsi annuali e pluriennali per agenti e funzionari; seminari di specializzazione e aggiornamento; percorsi manageriali per quadri e dirigenti; progetti di ricerca e partecipazione a bandi nazionali e internazionali; organizzazione di convegni, incontri e manifestazioni e istituzione dell’anagrafica unica regionale della Polizia Locale del Lazio
Le attività partiranno non appena saranno completate le procedure burocratiche di avvio della Fondazione. I corsi si terranno nelle sedi regionali distribuite sul territorio, mentre i docenti saranno selezionati tramite un avviso pubblico che sarà pubblicato nelle prossime settimane per la creazione di un apposito Albo.
Con l’Accademia regionale, la Regione Lazio mira a dotare la Polizia locale di uno strumento stabile di formazione e aggiornamento, capace di rispondere alle nuove esigenze della sicurezza urbana, dell’amministrazione locale e della gestione del territorio. Un investimento sul capitale umano che, nelle parole dei promotori, vuole segnare un cambio di passo e offrire un modello replicabile anche in altre regioni.