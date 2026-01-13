Donna scomparsa ad Anguillara, indagato il marito

ADV
AGI - La procura di Civitavecchia ha iscritto sul registro degli indagati, con l'accusa di omicidio, il marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa il 9 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. L'iscrizione dell'uomo, secondo quanto apprende AGI, è a garanzia dello stesso perché, al momento, non si esclude alcuna pista. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Secondo quanto si apprende, una telecamera avrebbe inquadrato la donna entrare nella villetta in cui abitava e non uscire. Sequestrati, intanto, l'auto dell'uomo e l'appartamento.
ADV
Condividi
ADV