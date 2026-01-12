Tragedia all’ex Ilva: operaio precipita e perde la vita

AGI - Incidente mortale sul lavoro nel siderurgico Acciaierie d'Italia ex Ilva. A perdere la vita un dipendente dell'azienda. L'incidente è accaduto al convertitore 3 dell'acciaieria 2. La notizia dell'infortunio mortale è confermata anche da fonti vicine all'azienda.
Secondo le prime informazioni, avrebbe ceduto un grigliato sul quale in quel momento si trovava il lavoratore. Secondo quanto appreso l'uomo avrebbe compiuto un volo di diversi metri prima di finire al suolo. Sul posto sono arrivati compagni di lavoro e delegati sindacali. Aperte le indagini.
Sindacati: sciopero immediato di 24 ore
Le organizzazioni sindacali di Fim, Fiom, Uilm hanno dichiarato 24 ore di sciopero a partire da subito da svolgersi in tutti i siti del gruppo con articolazioni territoriali. "In attesa di conoscere la dinamica, tutti i lavoratori dell'ex Ilva e del mondo metalmeccanico, si stringono intorno alla famiglia del lavoratore" si legge in una nota dei sindacati.
Anche il sindacato Usb, come hanno già fatto le sigle Fim, Fiom e Uilm, ha indetto con effetto immediato 24 ore di sciopero in tutto il gruppo ex Ilva a seguito dell'incidente mortale sul lavoro accaduto oggi a Taranto.