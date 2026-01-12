Donna scomparsa ad Anguillara, si indaga per omicidio

ADV
AGI - Si indaga per omicidio in relazione alla scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne della quale non si hanno notizie dall'8 gennaio scorso. Ad aprire il fascicolo d'inchiesta è stata la procura di Civitavecchia dopo che, scrive Giuseppe Scarpa sul quotidiano La Repubblica, il marito ne aveva denunciato la scomparsa il 9 gennaio, ed erano scattate immediatamente ricerche a tappeto in tutta la zona da parte di carabinieri e vigili del fuoco. Proprio sulle parole dell'uomo sono in corso accertamenti. Oggi i carabinieri sono entrati nella casa della donna ad Anguillara Sabazia per i rilievi e la villa è stata successivamente sequestrata, cosi' come la vettura in uso al marito.
