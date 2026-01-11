Roma violenta, uomo in fin di vita e rider ferito a Termini
Roma violenta, due aggressioni alla stazione Termini. Un uomo in fin di vita e un rider ferito

I due episodi sono avvenuti nella notte. Maxi blitz della polizia che ha bloccato quattro persone
Edoardo Izzo
Polizia Stazione Termini
Agf - Polizia Stazione Termini
Roma Stazione termini
AGI - Due brutali aggressioni e un uomo lasciato a terra in fin di vita. È Termini, la stazione ferroviaria al centro della Capitale, sempre più teatro di degrado e spaccio di droga.

Un uomo è stato aggredito da un gruppo di persone, alle 22 di ieri, in via Giolitti. Il soggetto è in gravissime condizioni e si trova a lottare, tra la vita e la morte, in ospedale.

Circa un'ora dopo un rider è stato aggredito e picchiato al lato di via Manin, sempre nella zona della stazione ferroviaria.

L'intervento della polizia

In relazione a questi due episodi è intervenuta con un maxi blitz la polizia di stato. Sul posto Polfer, poliziotti del commissariato Viminale e agenti della Squadra Mobile. Al momento, secondo quanto si apprende, tra le decine di persone controllate sono 4 quelle bloccate e le cui posizioni sono al vaglio. Gli agenti stanno, inoltre, acquisendo le immagini delle telecamere di zona.

