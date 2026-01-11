Incendio nel Grattacielo di Ferrara, 17 intossicati e 200 evacuati

AGI - Un incendio si è sviluppato, nella notte, ai piedi della Torre B del Grattacielo di Ferrara. Ci sarebbero 17 intossicati dal fumo e circa 200 persone evacuate. Le fiamme sarebbero divampate dal quadro elettrico dell'edificio, per poi propagarsi ad alcuni esercizi commerciali siti al piano terra.
Un denso fumo ha invaso la tromba delle scale e alcuni residenti sono fuggiti dalle finestre dei primi piani. Sul posto sono intervenuti squadre di vigili del fuoco e del 118 da Ferrara, Bondeno, Copparo, Portomaggiore, Rovigo e Ravenna, che hanno permesso di mettere in salvo gli inquilini dell'edificio.
Il Comune dispone l'accoglienza degli evacuati
Il Comune di Ferrara si farà carico della prima accoglienza delle persone evacuate, con particolare attenzione ad anziani e persone con gravi disabilità. È parte di quanto è emerso nel tavolo tecnico che si è riunito in Prefettura per coordinare le operazioni di emergenza. Le prime verifiche indicano come probabile origine del rogo il vano contatori dell'edificio.
Al Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), presieduto dal Prefetto Massimo Marchesiello, erano presenti il Sindaco di Ferrara Alan Fabbri, il Vicesindaco Alessandro Balboni e l'Assessore Cristina Coletti, i vertici delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, nonché della Polizia Locale del Corpo Terre Estensi, della Protezione Civile, dell'Azienda Sanitaria Locale, della Croce Rossa e l'amministratore dell'immobile. Nel corso del tavolo è stato inoltre affrontato il tema del presidio dell'area, per prevenire fenomeni di sciacallaggio e garantire i necessari controlli, con il coinvolgimento delle forze dell'ordine.
Per quanto riguarda l'accoglienza è stato deciso di optare per un'unica struttura, il Palapalestre di via Tumiati, 5, così da consentire una gestione più efficace dell'emergenza. La struttura sarà controllata costantemente dalle forze dell'ordine, dotata di un presidio sanitario in loco e allestita con una pavimentazione idonea all'accoglienza, in modo da non compromettere il campo sportivo.
Sono attualmente in corso le operazioni di bonifica dell'edificio. L'incendio ha compromesso tutti gli impianti elettrici della Torre B, parte delle strutture, il vano scala - fortemente interessato dai fumi - e le condizioni igienico-sanitarie generali. La Torre B non è quindi riutilizzabile nel breve periodo. Al momento l'edificio è privo di luce e gas; la corrente è stata invece ripristinata nelle torri A e C, con i tecnici di Enel operativi sul posto.
È in corso la verifica affinché tutti gli appartamenti risultino completamente sgomberi da persone. Per consentire il recupero di oggetti personali e medicinali, sarà istituita un'unità di comando locale che permetterà l'accesso agli alloggi esclusivamente sotto supervisione, previa compilazione di un apposito modulo.