Capitale Cultura: Agrigento passa il testimone a L'Aquila

AGI - Con la fine del 2025 si conclude ufficialmente l'esperienza di Agrigento Capitale Italiana della Cultura, che passa il testimone a L'Aquila per il 2026. Il passaggio di consegne è avvenuto nel corso di una cerimonia al Teatro Pirandello.
Ma il percorso non si ferma: molti dei progetti avviati nel corso dell'anno, tra produzione culturale, rigenerazione urbana, apertura di nuovi spazi e creazione di reti territoriali, continueranno anche nei prossimi mesi. Agrigento 2025 ha dimostrato come una visione condivisa tra istituzioni possa trasformarsi in risultati concreti e duraturi per i territori.
La visione strategica della regione siciliana
"Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 ha dimostrato come una visione condivisa tra istituzioni possa trasformarsi in risultati concreti e duraturi per i territori - ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani -. La Regione ha accompagnato e sostenuto questo percorso, riconoscendo nella cultura un motore strategico di sviluppo, coesione e identità. L'eredità lasciata da questo anno straordinario rappresenta una base solida su cui continuare a investire, affinché la Sicilia rafforzi il proprio ruolo nel panorama culturale nazionale e internazionale".
Cultura come motore di sviluppo e il successo della valle dei templi
"È stato un anno importante e difficile, ma noi siciliani sappiamo trasformare le difficoltà in opportunità. La Regione è stata al fianco di Agrigento, mettendo in atto quei principi unici che fanno sì che la cultura sia il cuore pulsante, il motore dello sviluppo e dell'identità di quest'isola", ha detto l'assessore ai beni culturali della Regione Siciliana Francesco Paolo Scarpinato durante la cerimonia di passaggio di consegne di "Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025", che si è svolta oggi al Teatro Pirandello. "Il mio grazie - ha aggiunto - va alla Soprintendenza di Agrigento e alla Valle dei Templi che per il secondo anno taglia il traguardo del milione di visitatori".