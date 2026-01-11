Can Yaman posa davanti a Colosseo e smentisce le notizie sul suo arresto

AGI - L'attore turco Can Yaman, fermato ieri a Istanbul per un'indagine di droga e rilasciato in giornata, ha postato su Instagram una foto di lui davanti al Colosseo per dare notizia del suo rientro in Italia.
"Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Pero voi no! Per favore non fate anche voi l'errore di fare copy paste delle notizie che arrivano dal Bosforo. Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in cosi poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. Vi voglio bene", scrive l'attore su Instagram.
I media turchi ieri avevano comunicato che Yaman era stato fermato poco dopo la mezzanotte di sabato a Istanbul nell'ambito di un'indagine su consumo di sostanze stupefacenti e prostituzione e arrestato in un night club insieme ad altre sei persone, nell'ambito di un'indagine che nelle ultime settimane ha colpito diversi personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul.