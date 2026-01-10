Scossa di terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Calabria
AGI - Un terremoto di magnitudo 5,1 eè stato registrato dall'Ingv al largo della Calabria, a sud-est di Capo Spartivento. L'epicentro è stato individuato a 64,8 chilometri di profondità nel Mar Ionio. La scossa è stata avvertita anche nel Ragusano
"La scossa si è registrata al largo delle nostre coste ed era fortunamente profonda. Questa è stata la causa per cui si è sentita in grande parte della regione. Abbiamo contattato i sindaci dei comuni dell'area interessata e non abbiamo registrato segnalazioni di danni". Lo dice, intervenendo a Rainews, Domenico Cottarella, direttore della Protezione civile in Calabria. "Ci sono state tante interazioni su social - aggiunge - in questi casi scatta l'emotività, è comprensibile e noi siamo qui".
"La nostra è una regione ad alta pericolosita' sismica - ricorda Cottarella - per la sua conformazione geologica e la sua posizione nelle placche tettoniche. Nella storia abbiamo avuto terremoti importanti e seri. Bisogna esserne consapevoli. Ora, finita la prima ricognizione, la nostra sala operativa è in allerta. Abbiamo anche un sistema di pianificazione regionale e comunale. Il terremoto non è prevedibile ma siamo tutti pero' pronti a reagire sinergicamente. Ai cittadini, in caso di scossa, dico di adottare provvedimenti di autoprotezione, uscire ordinatamente dalle abitazioni, evitare ascensori, essere il più possibilie razionali anche se non è facile".