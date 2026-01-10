Il racconto dei coniugi Moretti il giorno successivo al rogo 

AGI - A poche ore dall'incendio del 31 dicembre che ha devastato il bar "Le Constellation" causando 40 morti e 116 feriti, i gestori Jacques e Jessica Moretti hanno reso ai magistrati svizzeri un primo, lungo racconto della notte del disastro. A darne conto è l'emittente francese BFMTV.
Ascoltati separatamente, come da procedura, i due – ora entrambi indagati per omicidio, incendio e lesioni colposi; lui in carcere e lei ai domiciliari – hanno descritto la dinamica della serata, l'uso dei fuochi di bengala e i tentativi di soccorso.
Il racconto di Jacques Moretti
Jacques Moretti ha cominciato il racconto dalla cameriera 24enne Cyane Panine, una delle vittime. "Ho cresciuto un ragazzo come fosse mio figlio, era il suo fidanzato. Lui e io abbiamo provato a rianimarla per più di un'ora, finché i soccorsi ci hanno detto che era troppo tardi". Jessica Moretti ha aggiunto: "Cyane era come una sorellina. Aveva passato il Natale con noi. Sono devastata".
La ricostruzione della serata
Dalla ricostruzione dei due emerge che la serata era iniziata in modo tranquillo. Jessica racconta di essere arrivata alle 22.30 e di aver trovato pochi clienti: "A mezzanotte c'era pochissima gente". Verso l'1, però, il locale si riempie fino a circa un centinaio di persone.
Poi il momento critico: le cameriere, con il volo mascherato, portano ai tavoli bottiglie con fuochi di Bengala salendo sulle spalle dei colleghi. "All'improvviso ho percepito un movimento di folla", racconta la donna. Subito dopo ha visto "una luce arancione nell'angolo del bar" e ordinato l'evacuazione: "Ho urlato ‘Fuori tutti!’ e ho chiamato i pompieri. Erano le 1.28".
I tentativi di soccorso
Avvisato dalla moglie con una telefonata durata 11 secondi – "C'è fuoco al Constel, vieni subito!", Jacques Moretti corre al locale. Spiega agli investigatori che ha provato a entrare dalla terrazza, ma senza riuscirci: "Era impossibile, c'era troppo fumo". Racconta di aver raggiunto la porta di servizio, trovata chiusa, e di averla forzata con l'aiuto di altre persone: "Ha ceduto in pochi secondi".
Dentro, diverse persone erano già a terra, prive di sensi. "Cyane era tra loro. Le abbiamo trascinate fuori e messe in posizione di sicurezza, poi abbiamo fatto massaggi cardiaci".
La sicurezza del locale
Sulla sicurezza del locale, i gestori sostengono che il bar – acquistato nel 2015 – fosse stato rinnovato completamente, con due uscite regolarmente indicate, estintori presenti e "due-tre controlli dei vigili del fuoco" negli ultimi dieci anni senza mai avanzare "alcuna richiesta di ristrutturazione o modifica dei locali".
Nessun sistema di spegnimento automatico. Per quanto riguarda i fuochi di Bengala, Jacques parla di una pratica "abituale" e finora senza incidenti: "Durano tra 30 e 40 secondi, abbastanza per portarli dal bancone al tavolo senza che nessuno si faccia male".
Jessica aggiunge: "Non lasciamo mai che i clienti li usino. Quando si spengono, li mettiamo subito in un bicchiere d'acqua".
I camerieri sulle spalle dei colleghi
Sul fatto di far salire le cameriere sulle spalle dei colleghi, e avvicinarle quindi al soffitto, la donna precisa: "Non era la prima volta, ma non era qualcosa che facevamo sempre. Non l'ho mai impedito, ma non l'ho mai ordinato".
La presenza di minorenni
I gestori ammettono la possibilità che siano entrati minorenni, nonostante le regole interne: "Facciamo il massimo per controllare, ma tra documenti falsi e situazioni che non conosco, non è impossibile che ci siano stati problemi". La notte del rogo tra le vittime figurano infatti numerosi adolescenti, alcuni sotto i 16 anni.
In chiusura d'audizione, Jacques Moretti afferma: "Sono devastato, mi sento responsabile di non aver saputo proteggere tutte le vittime". La moglie conclude così: "È il dramma della mia vita. Non so come farò ad andare avanti".