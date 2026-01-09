Cardinale Reina: 'Morti insopportabili, si dovevano evitare'

AGI - Le morti di Crans-Montana "non solo si potevano, ma si dovevano evitare". Lo ha detto il cardinale Baldassarre Reina, vicario di Roma, nell'omelia alla messa di commemorazione delle vittime del rogo nel locale in Svizzera nella Chiesa dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, alla quale ha preso parte la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
"Ci lasciamo guidare dalla pagina del Vangelo per cercare un aiuto per vivere cristianamente la morte di Giovanni, Achille, Emanuele, Chiara, Riccardo e Sofia; i nostri giovanissimi connazionali morti nella tragedia di Crans-Montana - ha aggiunto - Ci sentiamo vicini alle loro famiglie e li consideriamo parte delle nostre famiglie, in un dolore che patisce tutto il nostro Paese, facendoci sentire un'unica grande famiglia che soffre".
"La tragedia di Crans-Montana ha liberato un vortice che ci avvinghia: siamo tutti noi, ora, su quella barca, a cercare l'uscita che quei ragazzi non hanno trovato per mettersi in salvo. Un vortice di mote sconvolge i sentimenti, una spirale indomita inghiotte storie, volti, sguardi, sorrisi, sogni, sfigurando la bella giovinezza, e torce le domande che tornano a noi mute: com'è stato possibile? Si può morire cosi?". Ha detto il cardinale Baldassare Reina.
"Siamo di fronte alla voragine che quel vortice ha scavato. Le onde schiaffeggiano le nostre coscienze, i remi impotenti contrastano al limite di spezzarsi. La potenza delle acque tutto sommerge. A stento si distinguono l'incommensurabile dolore delle famiglie, e la negazione di un principio di natura che lega la giovinezza alla pienezza di vita, e non alla morte, e più insensato e insopportabile, a una morte che non solo si poteva evitare, ma che si doveva evitare". Lo dice il cardinale Baldassarre Reina, Vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma durante l'omelia della messa per le vittime di Crans-Montana.
"Come per un'esigua, nascosta e misteriosa risorsa continuiamo a vivere, così proseguiamo a leggere questa pagina di Vangelo che ci racconta di Gesù che non era con loro, ma che li vede annaspare, e li raggiunge come per superarli, incredibile, camminando sulle acque. Per comprendere, abbiamo bisogno di ricorrere alla comprensione dei simboli. Lì dove prevale assegnare all'acqua il significato della vita, il contesto biblico, vi lega quello della morte: la profondità dell'acqua è sempre simbolo di morte", prosegue.
Genitori Minghetti: "Notizia arresto Moretti è già una cosa buona"
I genitori di Riccardo Minghetti, una delle giovani vittime del rogo, Carla e Massimo hanno raggiunto la chiesa prima dell'inizio della funzione, fermandosi a parlare con i cronisti. "La notizia dell'arresto di Jacques Moretti è già una cosa buona", ha detto la madre, Carla Minghetti, poco prima di entrare in basilica. Accanto a lei il padre, Massimo, che ha sottolineato il significato profondo della giornata: "Penso che tutto questo debba servire a ridare rispetto a questi ragazzi, perché non sono stati rispettati sia quelli che non ci sono più sia quelli che stanno ancora lottando. Questa è la cosa più importante, perché la vita non ha prezzo".
Alla cerimonia erano presenti numerosi esponenti istituzionali. Per il governo hanno partecipato i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, insieme al presidente del Senato Ignazio La Russa. In basilica anche i leader dell'opposizione: la segretaria del Pd Elly Schlein, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.