Strage di Crans-Montana, Mattarella incontra a Zurigo i familiari di Bove e Rubino

AGI - Al suo arrivo in Svizzera, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - che interverrà oggi, a Martigny, alla cerimonia in memoria delle vittime dell'incendio avvenuto a Capodanno a Crans-Montana - si è recato all'ospedale di Zurigo per incontrare le famiglie di Leonardo Bove ed Elsa Rubino, due dei ragazzi italiani rimasti feriti nella strage.
Il Capo dello Stato si è poi intrattenuto con i medici dell'ospedale, che ha ringraziato insieme al personale della Protezione Civile.
Come si ricorderà, il 1 gennaio, Mattarella aveva inviato al Presidente della Confederazione Svizzera, Guy Parmelin, il seguente messaggio: "Ho appreso con profonda tristezza la notizia dell'esplosione nella località sciistica di Crans-Montana e delle sue tragiche conseguenze.
Rivolgo un commosso pensiero alle famiglie delle numerose vittime e il sincero augurio di pronto ristabilimento ai feriti". "In questa triste circostanza, desidero far giungere a Lei, signor Presidente, le espressioni di profondo cordoglio e della partecipe vicinanza della Repubblica Italiana e mie personali", si legge nel testo riproposto dal sito Internet del Quirinale.