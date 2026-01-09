Strage di Crans-Montana, Mattarella incontra a Zurigo i familiari di Bove e Rubino
Strage di Crans-Montana, Mattarella incontra a Zurigo i familiari di Bove e Rubino

Il presidente della Repubblica si è recato all'ospedale svizzero per incontrare le famiglie di due dei ragazzi italiani rimasti feriti nella strage di Capodanno
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo arrivo all'aeroporto di Zurigo, in occasione della cerimonia in memoria delle vittime dell'incendio di Crans-Montana
Quirinale - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo arrivo all'aeroporto di Zurigo, in occasione della cerimonia in memoria delle vittime dell'incendio di Crans-Montana
AGI - Al suo arrivo in Svizzera, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - che interverrà oggi, a Martigny, alla cerimonia in memoria delle vittime dell'incendio avvenuto a Capodanno a Crans-Montana - si è recato all'ospedale di Zurigo per incontrare le famiglie di Leonardo Bove ed Elsa Rubino, due dei ragazzi italiani rimasti feriti nella strage.
Il Capo dello Stato si è poi intrattenuto con i medici dell'ospedale, che ha ringraziato insieme al personale della Protezione Civile.

Come si ricorderà, il 1 gennaio, Mattarella aveva inviato al Presidente della Confederazione Svizzera, Guy Parmelin, il seguente messaggio: "Ho appreso con profonda tristezza la notizia dell'esplosione nella località sciistica di Crans-Montana e delle sue tragiche conseguenze.
Rivolgo un commosso pensiero alle famiglie delle numerose vittime e il sincero augurio di pronto ristabilimento ai feriti". "In questa triste circostanza, desidero far giungere a Lei, signor Presidente, le espressioni di profondo cordoglio e della partecipe vicinanza della Repubblica Italiana e mie personali", si legge nel testo riproposto dal sito Internet del Quirinale.

