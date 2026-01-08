Ventimiglia, si lancia dalla finestra per sfuggire alla furia del marito
Ventimiglia, si lancia dalla finestra per sfuggire alla furia del marito
Home>Cronaca

Ventimiglia, si lancia dalla finestra per sfuggire alla furia del marito

La donna, 44 anni, era stata anche ferita al volto con delle forbici
Tre morti sul lavoro oggi in Italia: è sempre più emergenza sicurezza
Francesco Militello Mirto / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Ambulanza
genova violenza donne
di lettura

AGI - Si è lanciata dalla finestra della propria abitazione in corso Genova, a Ventimiglia (IM), per sfuggire alla violenza del marito. È quanto accaduto stamane a una donna di 44 anni, ferita in casa dal marito.

ADV

Secondo le prime informazioni la donna sarebbe stata accoltellata dall'uomo, 65 anni. Nel tentativo di sottrarsi all'aggressione, si sarebbe poi gettata dalla finestra dell'appartamento.

ADV

Nella caduta ha riportato diversi traumi ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (SV). Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Da quanto si apprende, durante l'ennesima lite, la donna è uscita sul terrazzo e l'uomo l'ha seguita armato di un paio di forbici, ferendola al volto. Poi il sessantacinquenne è rientrato in casa ed è riuscito armato di qualcosa che al momento sembra essere un coltello.

A quel punto la donna si è lasciata cadere, aggrappandosi al filo di un'antenna. I due hanno due figli di 17 e 8 anni. Ad assistere alla scena, alcuni vicini che hanno gridato all'uomo di fermarsi e hanno chiamato le forze dell'ordine e i soccorsi.

ADV