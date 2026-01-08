Ventimiglia, si lancia dalla finestra per sfuggire alla furia del marito

AGI - Si è lanciata dalla finestra della propria abitazione in corso Genova, a Ventimiglia (IM), per sfuggire alla violenza del marito. È quanto accaduto stamane a una donna di 44 anni, ferita in casa dal marito.
Secondo le prime informazioni la donna sarebbe stata accoltellata dall'uomo, 65 anni. Nel tentativo di sottrarsi all'aggressione, si sarebbe poi gettata dalla finestra dell'appartamento.
Nella caduta ha riportato diversi traumi ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (SV). Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
Da quanto si apprende, durante l'ennesima lite, la donna è uscita sul terrazzo e l'uomo l'ha seguita armato di un paio di forbici, ferendola al volto. Poi il sessantacinquenne è rientrato in casa ed è riuscito armato di qualcosa che al momento sembra essere un coltello.
A quel punto la donna si è lasciata cadere, aggrappandosi al filo di un'antenna. I due hanno due figli di 17 e 8 anni. Ad assistere alla scena, alcuni vicini che hanno gridato all'uomo di fermarsi e hanno chiamato le forze dell'ordine e i soccorsi.