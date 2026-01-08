Crans Montana, a Genova l'ultimo saluto a Emanuele Galeppini

AGI - È arrivato alle 11.34, nella chiesa di Sant' Antonio a Boccadasse, a Genova, il feretro del giovane Emanuele Galeppini, sedicenne genovese vittima della strage di Capodanno a Crans Montana.
Il funerale si svolge in forma privata, per volere della famiglia. A celebrare le esequie l'arcivescovo di Genova, monsignor Marco Tasca.
Le autorità presenti al funerale
Sul piazzale della chiesa mamma Beatrice e papà Edoardo, stretti tra amici e parenti. Fra i presenti il presidente della Regione Marco Bucci, la sindaca di Genova Silvia Salis, la prefetta Cinzia Torraco, il comandante della polizia municipale di Genova Fabio Manzo.
Galeppini era un talento del golf e a dargli l'ultimo saluto c'erano anche il direttore del Circolo Golf & Tennis club di Rapallo Attilio Riola e il direttore del Golf Fabrizio Pagliettini. La famiglia si era da tempo trasferita a Dubai.
L'ultimo saluto ai ragazzi vittime della strage di Crans Montana
Ieri l'addio ad altre cinque giovanissime vittime (tra i 15 e i 16 anni) della strage di Capodanno a Crans-Montana.
A Milano, Roma, Bologna e Lugano l’ultimo saluto tra la folla è stato dato a Chiara Costanzo, Achille Barosi, Riccardo Minghetti, Giovanni Tamburi e Sofia Prosperi.