Nel weekend freddo e maltempo in tutta Italia, meteo regione per regione

AGI - Italia nella morsa del gelo. Oggi sulle regioni del centro-nord le temperature minime sono scese abbondantemente sotto lo zero anche su molte zone di pianura. Correnti umide anticipano l'arrivo di una fase di maltempo, con un impulso freddo che porterà piogge e neve nel weekend.
Nel corso della giornata odierna sono previste condizioni meteo più stabili sull'Italia con qualche residua pioggia sulle regioni del sud, specie su Calabria e Sicilia. Per domani, invece, le previsioni segnalano un progressivo peggioramento del tempo con qualche nevicata a bassa quota sulle regioni settentrionali, specie sui settori alpini e poi piogge lungo le regioni tirreniche del centro-sud. Nella notte di sabato, poi, l'ingresso di aria fredda farà calare la quota neve sulle regioni centrali, spingendo i fiocchi fin verso i 400-500 metri. A seguire, maltempo verso il sud con temporali e neve a quote medio-basse. L'afflusso di aria fredda porterà tra domenica e lunedì temperature nuovamente di diversi gradi al di sotto delle medie del periodo. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, per la prossima settimana, mostrano una fase di tempo più asciutto grazie a un promontorio anticiclonico: poi potrebbe tornare il maltempo dall'Atlantico.
Previsioni meteo dettagliate per domani, venerdì 9 gennaio
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di venerdì 9 gennaio.
Al nord
Al mattino molta nuvolosità su tutte le regioni con locali piogge sulla Liguria e precipitazioni sparse sulle Alpi nevose fino a bassa quota. Al pomeriggio locali fenomeni sulle Alpi con neve a quote medio-basse, asciutto altrove. In serata e nella notte ancora molte nubi con tempo asciutto e fenomeni sui settori alpini con neve fin verso i 300-500 metri.
Al centro
Al mattino molta nuvolosità in transito con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 1600-1700 metri, più asciutto sui settori adriatici. Al pomeriggio poche variazioni, con quota neve in calo sui 1300-1500 metri. In serata e nella notte ancora precipitazioni sparse con neve in Appennino fin sotto i 1000 metri.
Al sud e sulle isole
Al mattino locali piogge su Sardegna e settori tirrenici, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata instabilità in aumento con piogge sparse e neve in Appennino a quote medie e fin verso gli 800 metri sui rilievi della Sardegna, più asciutto sui settori adriatici.
Le temperature minime sono in generale rialzo su tutta la Penisola, mentre le massime sono stabili o in lieve calo al nord e in aumento sul resto d'Italia.
Il dettaglio delle previsioni per il Nord Italia
EMILIA ROMAGNA: Molte nubi al mattino ma con locali fenomeni solo su Appennino e Romagna, più asciutto altrove. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite.
VENETO: Cieli nuvolosi al mattino con deboli fenomeni su tutta la regione, nevosi fino a quote prossime al piano specie a ridosso delle Alpi. Tra pomeriggio e sera tornano condizioni di tempo stabile ovunque con nuvolosità alternata a schiarite.
FRIULI VENEZIA GIULIA: Cieli nuvolosi al mattino con deboli fenomeni su tutta la regione, nevosi fino a 200-400 metri specie a ridosso delle Alpi. Tra pomeriggio e sera tornano condizioni di tempo stabile ovunque con nuvolosità alternata a schiarite. Ancora deboli nevicate nella notte oltre i 300 metri.
TRENTINO ALTO ADIGE: Tempo instabile al mattino su tutta la regione con nuvolosità in transito e fenomeni diffusi, nevosi fino ai fondovalle. Tra pomeriggio e sera ancora deboli nevicate sui settori settentrionali, variabilità asciutta altrove.
LOMBARDIA: Molte nubi in transito al mattino su tutta la regione con deboli fenomeni soprattutto sui settori alpini, nevosi fino ai fondovalle. Tra pomeriggio e sera tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con nuvolosità e schiarite.
PIEMONTE: Nuvolosità e schiarite nel corso della giornata su tutta la regione ma con tempo per lo più asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Deboli nevicate sui settori alpini con fiocchi oltre i 500-800 metri. In serata e nottata ancora neve sulle Alpi oltre i 400-500 metri, asciutto altrove con cieli nuvolosi.
VALLE D'AOSTA: Tempo instabile nel corso della giornata con cieli nuvolosi associati a precipitazioni sparse sia al mattino che al pomeriggio, nevose oltre i 500-800 metri. In serata e nottata ancora fenomeni ma con quota neve in diminuzione fin verso i 300-400 metri.
LIGURIA: Nuvolosità e schiarite nel corso della giornata su buona parte della regione ma senza fenomeni di rilievo associati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi.
Il dettaglio delle previsioni per il Centro Italia
ROMA: Tempo instabile nella giornata di domani con nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio associata a piogge intermittenti. Tra la sera e la notte ancora precipitazioni diffuse, anche di moderata intensità. Temperature comprese tra +6 °C e +12 °C.
LAZIO: Molte nubi su tutta la regione nel corso della giornata con possibilità di precipitazioni intermittenti sia al mattino che al pomeriggio. Neve oltre i 1400-1600 metri sui rilievi. In serata e nottata ulteriore peggioramento con acquazzoni diffusi e neve in calo fino a 800-1000 metri.
UMBRIA: Molte nubi su tutta la regione nel corso della giornata con possibilità di precipitazioni intermittenti sia al mattino che al pomeriggio. Neve oltre i 1400-1600 metri sui rilievi. In serata e nottata ulteriore peggioramento con acquazzoni diffusi e neve in calo fino a 700-900 metri.
ABRUZZO: Nuvolosità in transito nel corso della giornata su tutta la regione con deboli fenomeni sulle zone interne sia al mattino che al pomeriggio, nevose oltre i 1400-1600 metri. In serata e nottata fenomeni via via più intensi con quota neve in calo fino a 800-1000 metri.
MARCHE: Nuvolosità in transito nel corso della giornata su tutta la regione con deboli fenomeni sulle zone interne sia al mattino che al pomeriggio, nevose oltre i 1400-1600 metri. In serata e nottata ancora fenomeni sui settori interni con fiocchi fino a 700-800 metri, variabilità asciutta altrove.
TOSCANA: Molte nubi su tutta la regione nel corso della giornata con possibilità di precipitazioni intermittenti sia al mattino che al pomeriggio. Neve oltre i 1200-1400 metri sui rilievi. In serata e nottata ulteriore peggioramento con acquazzoni diffusi e neve in calo fino a 800-900 metri.
Il dettaglio delle previsioni per il Sud e le isole
CAMPANIA: Tempo instabile nel corso della giornata su tutta la regione con nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio associata a piogge e acquazzoni sparsi. In serata e nottata poche variazioni con fenomeni diffusi e neve in calo fino a 1200 metri sui rilievi.
MOLISE: Nuvolosità e schiarite nel corso della giornata su tutta la regione con piogge sparse possibili sui settori interni sia al mattino che al pomeriggio, più asciutto altrove. In serata e nottata fenomeni sulle zone interne con neve oltre i 1200 metri.
PUGLIA: Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Poche variazioni in serata mentre nella notte arriva qualche pioggia sui settori settentrionali.
BASILICATA: Nuvolosità e schiarite su tutta la regione nel corso della giornata con fenomeni sparsi sui settori occidentali sia al mattino che al pomeriggio, più asciutto altrove. Poche variazioni in serata mentre peggiora nella notte con neve oltre i 1200-1300 metri.
CALABRIA: Nuvolosità e schiarite su tutta la regione nel corso della giornata con fenomeni sparsi sui settori occidentali sia al mattino che al pomeriggio, più asciutto altrove. Poche variazioni in serata e nottata con precipitazioni soprattutto sui settori tirrenici e neve in calo fino a 1500 metri.
SICILIA: Condizioni di tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con nubi sparse e ampie schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni sparsi specie su settori settentrionali e occidentali dell'isola.
SARDEGNA: Tempo instabile nel corso della giornata su tutta la regione con nuvolosità in transito e precipitazioni intermittenti, più probabili sui settori occidentali e settentrionali. Ancora fenomeni in serata e nottata con neve in calo fino a 800-900 metri sulle zone interne.