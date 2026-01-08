Pubblicata la graduatoria per Medicina: 22.688 idonei per 17.278 posti

AGI - È stata pubblicata la graduatoria degli studenti ammessi a Medicina. Sono in tutto 22.688 i ragazzi 'idonei' per l'accesso alla facoltà di Medicina, coloro cioè che hanno superato i due appelli del semestre filtro. Ma i posti a disposizione sono 17.278 e quindi circa 5mila studenti dovranno scegliere un corso affine. Il totale degli idonei è 25.387 perché agli ammessi a Medicina vanno sommati i 1.535 per Veterinaria e i 1.072 per Odontoiatria.
Il Cineca (Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico, senza scopo di lucro) ha comunicato agli studenti del semestre aperto per l'accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria il proprio punteggio, la relativa posizione nella graduatoria nazionale e l'Università assegnata.
Gli studenti potranno ora procedere all'immatricolazione (per chi ha superato i tre esami previsti dal semestre aperto - Chimica, Biologia e Fisica) o all'iscrizione (per coloro che dovranno recuperare uno o due debiti d'esame presso l'Ateneo assegnato).
Il ministero dell'Università e della Ricerca ha messo a punto un vademecum per gli studenti del semestre aperto. Il documento fornisce sia indicazioni pratiche per completare l'immatricolazione/iscrizione presso i vari atenei di assegnazione con indicazioni sulle prossime date chiave - sintetizzate a seguire - sia per orientare gli studenti che non hanno conseguito Cfu per il proseguimento del proprio percorso di studi.
Sono oltre 14mila gli studenti assegnati all'ateneo di loro prima scelta, considerando i tre corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. E' quanto emerge dalla graduatoria pubblicata.
Le prossime date chiave
8-14 gennaio: immatricolazioni e iscrizioni. Prima finestra per l'immatricolazione (per gli studenti che hanno superato tutti e tre gli esami) o per l'iscrizione (per coloro che devono recuperare uno o due debiti d'esame).
La mancata immatricolazione o iscrizione entro il 14 gennaio comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita del posto assegnato.
16-19 gennaio: nuove scelte per i posti non assegnati.
Gli studenti che non hanno trovato collocazione nelle sedi originariamente indicate in fase di iscrizione al semestre aperto possono esprimere nuove preferenze, a valere sui posti rimasti liberi a livello nazionale. Le nuove scelte devono essere effettuate tra il 16 e il 19 gennaio.
21-24 gennaio: immatricolazione per gli studenti che hanno integrato la scelta delle sedi. Gli studenti che, tra il 16 e il 19 gennaio, hanno indicato nuove sedi dovranno procedere all'immatricolazione entro il 24 gennaio.
28 gennaio: graduatoria dei corsi affini. Pubblicazione della graduatoria relativa ai corsi affini.
28-31 gennaio: immatricolazione ai corsi affini. Gli studenti collocati in graduatoria nei corsi affini dovranno procedere all'immatricolazione entro il 31 gennaio.
Entro la fine del primo semestre: recupero dei Cfu. Gli studenti dovranno recuperare i Crediti formativi universitari (Cfu) non conseguiti durante il semestre aperto entro la fine del primo semestre. Le date e le modalità delle prove di recupero variano da Ateneo ad Ateneo e saranno comunicate direttamente dalle singole Università. Una volta conseguiti i Cfu mancanti, sarà possibile perfezionare l'immatricolazione.