Acca Larentia: l'aggressione ai giovani di Gioventù Nazionale in un video

AGI - Un video di poco più di 1 minuto, di cui AGI è in possesso, nel quale si vede la brutale aggressione subita dai giovani di Gioventù Nazionale inseguiti e presi a bastonate da una decina di persone a volto coperto nel giorno della Commemorazione di Acca Larentia. Il video, nelle prossime ore, sarà a disposizione degli inquirenti che indagano sui fatti.
Nelle prossime ore a piazzale Clodio arriverà un'altra informativa della Digos della Questura di Roma che già, nella tarda serata di ieri, ha consegnato un primo incartamento.
A questa informativa, in queste ore, ne seguiranno altre. Il pm Lucia Lotti, che già si è occupata delle passate manifestazioni, e a cui, con tutta probabilità, sarà assegnato il fascicolo, aprirà poi un'indagine per lesioni aggravate. Gli agenti della Digos, da ieri, stanno lavorando sulle immagini. Intanto la Polizia Scientifica sta finendo di repertare i materiali.