Il circo del futuro in Vaticano. Il Papa: 'Date felicità al mondo'

AGI - Papa Leone XIV al termine della prima Udienza Generale ha salutato con grande affetto gli artisti del Cirque Zoppis – 40 artisti, tra acrobati, trapezisti e giocolieri provenienti da Argentina, Cile, Messico, Spagna, Francia ed Etiopia – in tournée a Roma con "Evolution - Il circo del futuro", spettacolo che fonde acrobazia, tecnologia e narrazione visiva. Il Pontefice li ha ringraziati per il loro impegno nel portare gioia e speranza attraverso lo spettacolo.
"Voi date felicità in tutto il mondo", ha sottolineato Leone esortando gli artisti a continuare nel loro cammino artistico, sottolineando l'importanza della bellezza, del sorriso e della condivisione in un momento storico segnato da difficoltà e incertezze. Un messaggio che ha profondamente emozionato la compagnia, composta da performer provenienti da diversi Paesi, unita dalla passione per l'arte circense e dall'obiettivo comune di trasmettere emozioni autentiche al pubblico di tutte le età.
Per il Cirque Zoppis, da sempre impegnato in una visione del circo come linguaggio universale di gioia, inclusione e meraviglia, l'incontro con Papa Leone XIV ha rappresentato un riconoscimento di altissimo valore umano e simbolico.
La fusione tra arte e tecnologia
"Cerchiamo di unire esibizioni mozzafiato con spettacolari giochi di luci, proiezioni interattive, droni e costumi con effetti laser", hanno spiegato alcuni di loro all'Osservatore Romano, indossando per l'occasione gli stessi costumi fluorescenti portati sul palcoscenico. "Non siamo personaggi digitali, ma persone reali che sfidano gravità, equilibrio e limiti fisici con talento e determinazione. Perché alla fine, il miglior gioco è la vita stessa, e il miglior schermo – hanno concluso – è quello che si vede con i propri occhi".
Dove vedere "Evolution - Il circo del futuro"
"Evolution - Il Circo del Futuro" è in scena in questi giorni a Roma Eur, area Ex Velodromo.