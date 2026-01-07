In 20 minuti rapina quattro negozi, arrestato a Genova 

AGI - Era riuscito a rubare abbigliamento, scarpe e un profumo in 4 diversi esercizi commerciali del centro di Genova nel giro di 20 minuti. A tradirlo, l'ultimo colpo in un negozio di abbigliamento dove l'uomo, un cittadino tunisino di 25 anni, è stato fermato dal vigilante. Il giovane è stato arrestato dalla polizia.
Le accuse di rapina, furto e danneggiamento aggravato
È successo ieri pomeriggio, in via XX Settembre. Il 25enne deve ora rispondere di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, ed è stato anche denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e furto aggravato.
Il tunisino, infatti, quando è stato fermato dall'addetto alla vigilanza dell'ultimo negozio in cui aveva commesso il furto di un paio di scarpe, lo ha aggredito nel tentativo di fuggire.
Così ha fatto anche con gli agenti di polizia. E pure durante l’accompagnamento in Questura, ha mantenuto lo stesso comportamento violento, tanto da danneggiare la portiera posteriore dell’auto di servizio, prendendola a calci.
Il ritrovamento della merce rubata
Sul luogo dell'intervento, inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto alcuni capi d’abbigliamento e un profumo, tutta merce risultata rubata pochi minuti prima in altri due negozi, anch’essi in via XX Settembre. Anche la tuta che portava indosso l'uomo è risultata portata via in un quarto negozio.
Processo con il rito direttissimo
Dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza di tutti e quattro gli esercizi commerciali è emerso che i furti sono stati perpetrati in un lasso di tempo di circa 20 minuti. Oggi il 25enne, a carico del quale sono emersi numerosi pregiudizi di Polizia, sarà giudicato con rito direttissimo.