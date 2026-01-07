Crans-Montana: la 16enne Elsa Rubino è stata operata a Zurigo

AGI - Primo intervento chirurgico per Elsa Rubino, la quindicenne di Biella rimasta coinvolta nel rogo di Crans Montana e che si trova ancora ricoverata all'ospedale universitario di Zurigo. Secondo quanto si apprende l'intervento era di vitale importanza. Le condizioni della ragazza sono comunque molto critiche e la prognosi resta riservata: Elsa ha ustioni di secondo e terzo grado sul sessanta per cento del corpo.
Alle viste non c'è ancora il trasferimento in Italia. Questa mattina intanto a Biella al liceo Sella, che Elsa frequenta e dove la mamma insegna, oltre al minuto di silenzio disposto dal ministero, si è tenuto un ulteriore momento di raccoglimento. La scuola ha messo a disposizione dei ragazzi anche una psicologa per aiutarli ad affrontare il trauma.