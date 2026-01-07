Alessandro, ex compagno di Riccardo Minghetti: "Nessuno come lui"

AGI -"Era una grande persona, non ho mai incontrato nessuno come lui. Era speciale". Cosi' all'AGI Alessandro, 15 anni, amico di Riccardo Minghetti, ha ricordato il 16enne morto nella strage di Crans-Montana, arrivando al funerale presso la Basilica dei Santi Pietro e Paolo all'Eur.
Alessandro racconta di aver conosciuto Riccardo alle scuole medie. "Eravamo amici, poi lui ha continuato a frequentare tutti. Era sempre lui, sempre presente e sorridente", dice. La notizia della sua morte lo ha colpito profondamente. "E' una cosa terribile, soprattutto per dei giovani".
L'ultimo incontro
L'ultimo incontro risaliva a poco tempo fa: "L'ho visto quando eravamo usciti insieme a una sua amica. Poi ci siamo sentiti anche il 25 dicembre, a Natale. Mi ha chiamato, abbiamo parlato per un po' e ci siamo fatti gli auguri". Un ricordo semplice, quotidiano, che oggi pesa come un macigno. "Riccardo era simpatico, mi faceva sempre ridere", aggiunge Alessandro con la voce rotta. "Non ho mai incontrato nessuno come lui. Era davvero speciale".